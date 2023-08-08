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جريحان في إنفجار خزان مازوت إحدى محطات الخلوي في حي المرح - الهرمل واحتراق منزل

أمن وقضاء
2023-08-08 | 06:59
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جريحان في إنفجار خزان مازوت إحدى محطات الخلوي في حي المرح - الهرمل واحتراق منزل
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جريحان في إنفجار خزان مازوت إحدى محطات الخلوي في حي المرح - الهرمل واحتراق منزل

جريحان في إنفجار خزان مازوت إحدى محطات الخلوي في حي المرح - الهرمل واحتراق منزل

أدى إنفجار خزان مازوت عائد لإحدى محطات الخلوي في حي المرح في مدينة الهرمل إلى نشوب حريق في أحد منازل الحي وإصابة شخصين بجروح.

وقد عملت عناصر الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجريحين إلى المستشفى، في حين تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد النيران.

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