سلامة لم يتبلغ بعد بموعد جلسة الغد...

فيما كانت الهيئة الإتهامية في بيروت قد حددت جلسة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يوم غد الأربعاء وذلك بعد فسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بتركه المستأنف من رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر، أفادت معلومات قضائية بأن سلامة لم يتبلغ بعد بموعد الجلسة، علمًا أن الجهة المعنية بالتبليغ هي الهيئة الإتهامية التي عينت موعد الجلسة والتي من المفترض أن يحضرها سلامة إلى جانب هيئة القضايا.