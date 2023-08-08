الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سرق دراجة آلية وحاول سرقة دراجة أُخرى في اليوم ذاته... ومفرزة استقصاء بيروت تُفشِل مخطّطه وتلقي القبض عليه!
أمن وقضاء
2023-08-08 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
سرق دراجة آلية وحاول سرقة دراجة أُخرى في اليوم ذاته... ومفرزة استقصاء بيروت تُفشِل مخطّطه وتلقي القبض عليه!
في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما المتعلّقة بسرقة الدرّاجات الآلية، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة عمليّات السرقة من محلّة السوق الشعبي (سوق الأحد)، كثّفت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت تحريّاتها لمعرفة هويّة الفاعلين، وتمكّنت من تحديد هويّة أحدهم، ويُدعى: م. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم.
وبتاريخ 06/08/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة درّاجة آليّة من المحلّة المذكورة أعلاه، علمًا أنّه كان على متن درّاجة آليّة أقدم على سرقتها بالتاريخ عينه من محلّة المريجة بعد خلع مقودها.
بتفتيشه، عُثر بحوزته على مظروف شفّاف بداخله حوالي /0،5/ غ. من مادّة الهيرويين، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه كان يقود درّاجة آليّة أقدم على سرقتها بالتاريخ عينه من محلّة المريجة.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد سُلّمت الدرّاجة إلى مالكتها، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
سرقة
دراجة آلية
سوق الأحد
مفرزة استقصاء بيروت
توقيف
التالي
قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023
قيادة الجيش: وصول طوافتين إلى مطار لارنكا للمؤازرة في إخماد حرائق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-07-26
أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة
أمن وقضاء
2023-07-26
أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة
0
أمن وقضاء
2023-07-18
عملية نوعية لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أسفرت عن توقيف أفراد عصابة لسرقة السيارات... وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها
أمن وقضاء
2023-07-18
عملية نوعية لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أسفرت عن توقيف أفراد عصابة لسرقة السيارات... وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها
0
امن وقضاء
2023-07-14
قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة سرقت أحد المنازل في تعلبايا
امن وقضاء
2023-07-14
قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة سرقت أحد المنازل في تعلبايا
0
امن وقضاء
2023-07-05
قوى الامن: توقيف عصابة للسرقة بالجرم المشهود في مجدل سلم
امن وقضاء
2023-07-05
قوى الامن: توقيف عصابة للسرقة بالجرم المشهود في مجدل سلم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:47
الجيش: دهم منازل مطلوبين بجرائم مختلفة في بلدة اليمونة - بعلبك
أمن وقضاء
11:47
الجيش: دهم منازل مطلوبين بجرائم مختلفة في بلدة اليمونة - بعلبك
0
أمن وقضاء
09:14
سلامة لم يتبلغ بعد بموعد جلسة الغد...
أمن وقضاء
09:14
سلامة لم يتبلغ بعد بموعد جلسة الغد...
0
أمن وقضاء
06:59
جريحان في إنفجار خزان مازوت إحدى محطات الخلوي في حي المرح - الهرمل واحتراق منزل
أمن وقضاء
06:59
جريحان في إنفجار خزان مازوت إحدى محطات الخلوي في حي المرح - الهرمل واحتراق منزل
0
أمن وقضاء
06:12
أمن الدّولة في النبطيّة توقف سارقّين سوريّين
أمن وقضاء
06:12
أمن الدّولة في النبطيّة توقف سارقّين سوريّين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-07
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
منوعات
2023-08-07
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
0
منوعات
11:47
تعرضت لانتقادات قاسية بسبب تقبيلها لطفلها على شفتيه... جدل بين رواد مواقع التواصل وهذه أبرز الآراء
منوعات
11:47
تعرضت لانتقادات قاسية بسبب تقبيلها لطفلها على شفتيه... جدل بين رواد مواقع التواصل وهذه أبرز الآراء
0
أمن وقضاء
05:49
إجتماع في مكتب وزير العدل بحث في التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة القضائية
أمن وقضاء
05:49
إجتماع في مكتب وزير العدل بحث في التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة القضائية
0
آخر الأخبار
04:27
الراعي من الديمان: لقاؤنا بعيد عن كل ما إسمه رسميات ولا شيء مخبأ هنا ولا يجب أن يقرأ البعض ما بين الأسطر
آخر الأخبار
04:27
الراعي من الديمان: لقاؤنا بعيد عن كل ما إسمه رسميات ولا شيء مخبأ هنا ولا يجب أن يقرأ البعض ما بين الأسطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:07
جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ
أخبار لبنان
08:07
جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ
0
أخبار لبنان
07:16
بشير خضر: مكب النفايات في عرسال لا يمكن أن يعيش سوى اقل من ٤ سنوات
أخبار لبنان
07:16
بشير خضر: مكب النفايات في عرسال لا يمكن أن يعيش سوى اقل من ٤ سنوات
0
أخبار لبنان
06:43
اجتماع للإتحاد النسائي التقدمي اثر تسجيل لبنان رقماً قياسياً لجرائم العنف ضد النساء
أخبار لبنان
06:43
اجتماع للإتحاد النسائي التقدمي اثر تسجيل لبنان رقماً قياسياً لجرائم العنف ضد النساء
0
أخبار لبنان
06:35
لقاءات مع الفصائل الفلسطينية في كل من المديرية العامة للامن العام وعين التينة
أخبار لبنان
06:35
لقاءات مع الفصائل الفلسطينية في كل من المديرية العامة للامن العام وعين التينة
0
أخبار لبنان
05:46
بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: للتعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية
أخبار لبنان
05:46
بيان اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان: للتعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية
0
أخبار دولية
13:47
دبي تتحول إلى وجهة عالمية للمطاعم الراقية... فما هي الخطوات التي اعتمدتها للوصول إلى هذه المرتبة؟
أخبار دولية
13:47
دبي تتحول إلى وجهة عالمية للمطاعم الراقية... فما هي الخطوات التي اعتمدتها للوصول إلى هذه المرتبة؟
0
أخبار دولية
13:42
لماذا زار وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان اليابان؟
أخبار دولية
13:42
لماذا زار وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان اليابان؟
0
أخبار دولية
13:35
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
أخبار دولية
13:35
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
0
رياضة
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يحقق فوزًا على نظيره السعودي
رياضة
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يحقق فوزًا على نظيره السعودي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
2
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
3
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
4
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
5
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
6
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
7
منوعات
04:44
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
منوعات
04:44
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
8
أخبار دولية
13:35
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
أخبار دولية
13:35
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More