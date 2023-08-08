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سرق دراجة آلية وحاول سرقة دراجة أُخرى في اليوم ذاته... ومفرزة استقصاء بيروت تُفشِل مخطّطه وتلقي القبض عليه!

أمن وقضاء
2023-08-08 | 10:02
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سرق دراجة آلية وحاول سرقة دراجة أُخرى في اليوم ذاته... ومفرزة استقصاء بيروت تُفشِل مخطّطه وتلقي القبض عليه!
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سرق دراجة آلية وحاول سرقة دراجة أُخرى في اليوم ذاته... ومفرزة استقصاء بيروت تُفشِل مخطّطه وتلقي القبض عليه!

في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما المتعلّقة بسرقة الدرّاجات الآلية، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة عمليّات السرقة من محلّة السوق الشعبي (سوق الأحد)، كثّفت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت تحريّاتها لمعرفة هويّة الفاعلين، وتمكّنت من تحديد هويّة أحدهم، ويُدعى: م. م. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم.

وبتاريخ 06/08/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة درّاجة آليّة من المحلّة المذكورة أعلاه، علمًا أنّه كان على متن درّاجة آليّة أقدم على سرقتها بالتاريخ عينه من محلّة المريجة بعد خلع مقودها.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على مظروف شفّاف بداخله حوالي /0،5/ غ. من مادّة الهيرويين، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه كان يقود درّاجة آليّة أقدم على سرقتها بالتاريخ عينه من محلّة المريجة.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد سُلّمت الدرّاجة إلى مالكتها، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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