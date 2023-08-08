الجيش: دهم منازل مطلوبين بجرائم مختلفة في بلدة اليمونة - بعلبك

الجيش: دهم منازل مطلوبين بجرائم مختلفة في بلدة اليمونة - بعلبك

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 8/8/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين بجرائم الخطف والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات في بلدة اليمونة - بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف والذخائر الحربية ومسدسًا وأعتدة عسكرية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.