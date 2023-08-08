خرقان للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

الجيش: متابعة موضوع الخروقات تتم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 7 و 8/ 8/ 2023 واعتباراً من الساعة 20.23 ولغاية الساعة 8.25، خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 463 متراً".



وأفادت قيادة الجيش بأن متابعة موضوع الخروقات تتم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.