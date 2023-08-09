التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

بعد أيام على وفاة الياس الحصروني في ما اعتبر انه حادث سير، التحقيقات تغير المعطيات وتكشف خيوطا مخفية، وترقب في عين ابل.



فبحسب مصادر أمنية للـLBCI، التحقيقات الأولية في وفاة المسؤول القواتي الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها.