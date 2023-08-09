عملية دهم للجيش في حي الشراونة – بعلبك... وهذا ما جرى ضبطه (صور)

عملية دهم للجيش في حي الشراونة – بعلبك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 9 / 8 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من الذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وآلات تُستخدم في تصنيعها.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلمت إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.