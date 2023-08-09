توقيف أشخاص لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 8 / 8 /2023، وبعد المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أوقفت مديرية المخابرات في بلدات: ببنين، الميناء، دير عمار، سلعاتا، المنية، ١٥ لبنانيًّا و٣١ سوريًّا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب.



وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.