توقيف 9 أشخاص لمساعدتهم سوريين على التنقل بصورة غير قانونية... وتوقيف 60 سوريا لدخولهم خلسة إلى لبنان

أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بأنه "بتاريخ 9 / 8 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة شدرا - عكار، وأوقفت 9 أشخاص لمساعدتهم عددًا من السوريين على التنقل بصورة غير قانونية داخل الأراضي اللبنانية. كما أوقفت قوة من الجيش في البلدة نفسها 60 سوريًّا لدخولهم خلسة إلى لبنان".



وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.