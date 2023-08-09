مجهولون أطلقوا النار على مؤهل في قوى الأمن في محلة التل - الهرمل فأصابوه في رجله وسلبوه مبلغا من المال

إليكم تفاصيل ما حصل...

أقدم مجهولون يستقلون سيارة نوع شيفروليه على اطلاق النار على المؤهل اول في قوى الامن الداخلي و.ش.ع في محلة التل في الهرمل.



وفي التفاصيل، فإن الأخير يعمل في مجال توصيل الاغراض (delivery ) فقام هؤلاء الأشخاص باستدراجه، ومهاجمته وسلبه اموالا كان يحملها، واطلقوا النار عليه قبل ان يفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقامت عناصر الصليب الاحمر اللبناني بنقله الى مستشفى العاصي في الهرمل مصاباً في رجله.