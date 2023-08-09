توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟

شهدت منطقة الكحالة، اثر انقلاب شاحنة عند أحد منعطفات البلدة مساء اليوم، حالة من التوتر بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة لمعرفة حمولتها.



وتفيد معلومات بأن الشاحنة تابعة لحزب الله.



وتحدثت معلومات أولية عن سقوط قتيلين وجريح.



وينفذ الجيش طوقا أمنيا في المنطقة. ويكثف الجيش محاولاته لرفع الشاحنة وسط رفض الأهالي إلى حين التحقق من حمولتها.

وقد انتشرت صورة تظهر حمولة الشاحنة من دون معرفة ما في داخلها.