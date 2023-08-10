الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف 3 أشخاص من شبكة تزوير أوراق ثبوتية ومصادقات رسمية عليها تسمح لأشخاص سوريين بالسفر إلى إحدى الدول العربية

أمن وقضاء
2023-08-10 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف 3 أشخاص من شبكة تزوير أوراق ثبوتية ومصادقات رسمية عليها تسمح لأشخاص سوريين بالسفر إلى إحدى الدول العربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف 3 أشخاص من شبكة تزوير أوراق ثبوتية ومصادقات رسمية عليها تسمح لأشخاص سوريين بالسفر إلى إحدى الدول العربية

بيان صادر عن قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لتزوير أوراق ثبوتية ومصادقات على معاملات في دوائر رسمية بهدف تهريب أشخاص سوريين إلى إحدى البلاد العربية.

وعلى إثر ذلك، كُلِّفَت مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة من كشف هوية ثلاثة مشتبه بهم وهم:

- م. ج. (مواليد عام ١٩74، سوري)
- و. م. (مواليد عام ١٩79، لبناني)
- ر. ح. (مواليد عام ١٩83، سوري) الملقّب بـ "أبو علي قارة"

وبتاريخي 24 و28-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقف الأول في محلة الأشرفية وهو بصدد تصديق مستندات مزوّرة أمام احدى الوزارات، والثاني داخل محلّ لبيع قطع السيارات في محلة الملاّ، وبعد عملية رصد دامت ثلاثة ايام وبالتنسيق مع شعبة المعلومات أوقف الثالث في محلّة حمانا داخل محل لبيع اللحوم بعد أن توارى عن الأنظار عند علمه بتوقيف الأول. وضُبِطَ بحوزة (م. ج.) أوراق مزوّرة لصالح المدعو (م. ب. من مواليد عام 1993، سوري)

وبالتحقيق معهم، اعترف (م. ج.) أنه يعمل لصالح (و. م.)، الذي بدوره صرّح أنه يستحصل على الملفّات من أحد المكاتب التي تُعنى بتخليص المعاملات في سوريا. أما (ر. ح.) الذي اعترف أنه يقوم بتوجيه الزبائن المخالفة إلى المكتب المذكور عينه في سوريا لتزوير أوراقهم، وأنه ليس لديه أيّ تفاصيل عما يحصل هناك.

وباستماع إفادة أصحاب العلاقة المدعوَّيْن (م. ب.) ووالدته (س. ط.) بعد إحضارهما من داخل أحد الفنادق في بيروت، صرّحا أنهما يعلمان أن المستندات مزوّرة، وأنهما تعاملا مع المكتب في سوريا من خلال (ر. ح.) ليتمكّن (م. ب.) من الاستحصال على تأشيرة الدخول إلى إحدى البلاد العربية كون أوراقه الثبوتية ووضعه العائلي لا يسمحان له بذلك.

وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الثلاثة الأوائل، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص وأحيل الملف إلى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء، فيما تُرِكَ (م. ب.) و(س. ط.) بعد حجز جوازَيْ سفرهما، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

قوى الأمن

لبنان

ميقاتي تابع مع قائد الجيش ملابسات الحادثة التي حصلت في الكحالة: للتحلي بالحكمة والهدوء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:14

أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-12

المولوي من دار الفتوى: الوضع الأمني في لبنان جيّد بهمة كل القوى الأمنية والعسكرية

LBCI
خبر عاجل
07:51

وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا

LBCI
أخبار لبنان
06:55

جولة في لبنان لرئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:29

ميقاتي تابع مع قائد الجيش ملابسات الحادثة التي حصلت في الكحالة: للتحلي بالحكمة والهدوء

LBCI
أمن وقضاء
14:14

توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الياس الحصروني من وفاة بحادث سير... الى جريمة خطف وقتل منظمة

LBCI
أمن وقضاء
09:10

مجهولون أطلقوا النار على مؤهل في قوى الأمن في محلة التل - الهرمل فأصابوه في رجله وسلبوه مبلغا من المال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:00

بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

حزب الله يشيّع أحمد علي قصاص في روضة الحوراء زينب - الغبيري

LBCI
خبر عاجل
08:04

سامي الجميل: قيادة الجيش يجب أن تعرف أنّ أسلوب حزب الله بالتعاطي سيوصل البلد إلى أماكن خطرة وإذا لم يتحمّل الجيش مسؤوليته ولم يضع حدًّا لكل الممارسات يكون شاهد زور على ما يُمكن أن يصل إليه البلد

LBCI
منوعات
2023-08-08

طلبت قالب حلوى لعيد ميلاد ابنتها الصغيرة... ولكن ما اسلمته لا يُصدّق! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

حزب الله يشيّع أحمد علي قصاص في روضة الحوراء زينب - الغبيري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

كيف يبدو المشهد في الكحالة اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:08

بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 آب

LBCI
أخبار لبنان
06:53

باسيل: على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين

LBCI
امن وقضاء
03:15

بالفيديو: الادلّة الجنائية في الكحالة

LBCI
امن وقضاء
02:39

التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟

LBCI
أخبار لبنان
16:05

كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟

LBCI
رياضة
14:31

روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا

LBCI
أخبار دولية
14:28

هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:00

بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا

LBCI
امن وقضاء
02:48

بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة

LBCI
خبر عاجل
14:14

أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة

LBCI
خبر عاجل
13:53

إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا

LBCI
خبر عاجل
02:32

الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة

LBCI
امن وقضاء
02:39

التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟

LBCI
أمن وقضاء
14:14

توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟

LBCI
خبر عاجل
14:53

توتر وإشكال بعد محاولة دخول شاحنة نزولًا من طريق الشام إلى الكحالة والجيش يحاول تهدئة الوضع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More