قائد الجيش استقبل قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية Lt General Alexus G. Grynkewich بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.