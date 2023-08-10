الجيش: توقيف مواطنَين لتبادلهما إطلاق النار وفلسطيني لحيازته أسلحة حربية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 10 /8 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة طريق الجديدة - شارع البرجاوي المواطنَين (ف.ب.) و(ي.ح.) لتبادلهما إطلاق النار بسبب إشكال بينهما على خلفية أمور مالية. كما أوقفت دورية أخرى من المديرية عند حاجز الحسبة - مدخل مخيم عين الحلوة، الفلسطيني (ص.ع.) وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.