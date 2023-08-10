الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية

أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بأنه "بتاريخ 10 /8 /2023، الساعة 7.30 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من غرب بلدة خلدة، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء الساعة 9.15 من فوق البحر غرب بلدة الدامور".