العثور على جثة مواطن في صربا - كسروان

العثور على جثة مواطن في صربا - كسروان



عثر أمس على المواطن (ن. م. ب.) مواليد العام 1988 جثة مصابًا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد "بومب أكشن" داخل غرفة منزله في محلة صربا - كسروان.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.



وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.