أمن الدولة توقف مروجًا للمخدرات في كفرشيما

أمن الدولة توقف مروجًا للمخدرات في كفرشيما



أوقفت دورية من أمن الدولة - مكتب بعبدا، في إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة شبكات ترويج المخدرات.



وبعد مراقبة ورصد، اللبناني (و.ت) في محلة كفرشيما - طريق صيدا القديمة، وبعد التحقيق معه، تبين وجود مذكرتي توقيف غيابيتين بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، كما اعترف باستمراره في ترويج المخدرات.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.