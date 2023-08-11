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كانا بصدد سرقة كمية من الحديد والخردة من بلدة ميمس - حاصبيا وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2023-08-11 | 05:39
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كانا بصدد سرقة كمية من الحديد والخردة من بلدة ميمس - حاصبيا وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
كانا بصدد سرقة كمية من الحديد والخردة من بلدة ميمس - حاصبيا وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية ومنها عمليات سرقة الحديد والخردة وبيع المسروقات، كثفت شعبة المعلومات دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات بغية رصد السارقين وتوقيفهم.
وبتاريخ 2023-08-02 وبنتيجة عمليات المراقبة التي تنفذها دوريات الشعبة في قضاء حاصبيا، إشتبهت إحدى الدوريات بشخصين على متن سيارة نوع "رينو رابيد" لون أزرق يقومان بسرقة كمية من الحديد والخردة الموضبة في بلدة ميمس بعد أن عملت البلدية على توضيبها وفرزها، فجرى توقيفهما بالجرم المشهود في المحلة وضبط الآلية المستخدمة، وتبين أنهما يدعيان:
أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)
ح. ح. (مواليد عام 2000، سوري).
وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة كمية الحديد والخردة من البلدة المذكورة، ولكن عملية توقيفهما حالت دون ذلك.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
ميمس
حاصبيا
شعبة المعلومات
أمن الدولة توقف مروجًا للمخدرات في كفرشيما
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