توقيف 130 سوريا و5 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية (صورة)

الجيش: التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 12 / 8 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد - عكار 130 سوريًّا و 4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.).



وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.