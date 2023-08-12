الجيش في المرصاد للهجرة غير الشرعية

تاجر بشر بقبضة الجيش اللبناني

الهجرة غير الشرعية في لبنان، مسلسل لا تنتهي فصوله. وجديده، تاجر بشر بقبضة الجيش اللبناني.



فماذا في التفاصيل؟