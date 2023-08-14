قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف سارق دراجات آلية في الضاحية

قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف سارق دراجات آلية في الضاحية

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، كلفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بالقيام بالمتابعة الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة.



وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أحد منفّذي العديد من عمليات سرقة وسلب دراجات آليّة في مناطق الضاحية الجنوبية، ويدعى:

- م. أ. (مواليد عام 1992، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، ومن أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب وسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات وانتحال صفة أمنية.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.



وبتاريخ 9-8-2023، وبعد مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آليّة لون فضي من دون لوحات في محلة حي السلم، حيث عملت على نصب كمين محكم له وتوقيفه وضبط الدراجة.



وبتفتيشه والدراجة الآلية، عثر على مبلغ مالي وهاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة وسلب الدراجات الآلية في عدة مناطق من الضاحية وبيعها. وأشار إلى أنه يقوم بشراء دراجات مسروقة من شخصين تم توقيفهما بتاريخ سابق.



كذلك، أفاد بقيامه بسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية من داخل أحد المنازل وسيارتين كانتا مركونتان أمامه ويأنه قام بتاريخ 9-3-2023 بإطلاق النار على أحد الأشخاص على خلفية إتهامه بسرقة دراجة آلية. كما صرح بتعاطي المخدرات، لافتًا إلى أنه أقدم على سلب عدد من المروجين دراجاتهم وهواتفهم ومسدساتهم.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

