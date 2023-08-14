تاجر مخدرات في قبضة القوة الضاربة في أمن الدولة

تمكنت دورية من القوة الضاربة، في إطار عمل المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة المروجين وتجار المواد المخدرة، من توقيف (م.ح)، أحد أبرز مروجي المخدرات في بيروت وضواحيها، في عملية نوعية بعد رصده، حيث كان يختبىء ويقوم بتنقلات مموهة منعًا من توقيفه. وتبين أن بحقه ٤ مذكرات توقيف بجرم المتاجرة بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى إستعماله عملات نقدية مزورة من فئة الـ١٠٠$.واعترف الموقوف بترويجه المخدرات في منطقة بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى مشاركته في إطلاق نار على دوريات للجيش، في أثناء تنفيذها عمليات دهم في حي الشراونة في بعلبك.وقد بوشر التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.