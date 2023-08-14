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القاضية إسكندر تطلب في كتاب إلى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي

أمن وقضاء
2023-08-14 | 05:31
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القاضية إسكندر تطلب في كتاب إلى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي
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القاضية إسكندر تطلب في كتاب إلى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي

القاضية إسكندر تطلب في كتاب إلى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي

بتاريخ 14/8/2023 وجهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر كتابًا إلى وزير المالية يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة التدقيق العالمية Alvarez & Marsal بناءً لقرار مجلس الوزراء في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في إسترجاع الأموال العامة والدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية، بعد انضمامها إلى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب تاريخ 23/2/2023 في حق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك ومن يظهره التحقيق، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية

هيلانة إسكندر

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