الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مستودع الأقمشة على طريق المطار وتكليف خبير لإجراء التحقيقات اللازمة

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مستودع الأقمشة على طريق المطار وتكليف خبير لإجراء التحقيقات اللازمة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان أنه "بعد أسبوعين من الجهود المبذولة على مدى الساعة، تمكنت عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مستودع الأقمشة على طريق المطار. وعملت على تبريد الطبقات السفلى الثلاث حيث اندلعت النيران للتأكد من عدم تجدد الحريق بشكل نهائي."



وأشار البيان إلى أن "غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني كانت قد تلقت بلاغًا يفيد عن إندلاع النيران داخل المستودع حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين بتاريخ 31-7-2023. وعلى الفور، إستدعت المديرية العامة للدفاع المدني عناصرها من المراكز المنتشرة في المناطق اللبنانية للمؤازرة وبدأت عمليات الإطفاء بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت وفوج إطفاء الضاحية. وقد استشهد المتطوع المثبت محمد جهاد بيدي في تلك الليلة نظير إستبساله إلى جانب رفاقه أبطال الدفاع المدني لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم، وتوالت عمليات الإطفاء داخل مستودع الأقمشة دون توقف على مدار ساعات الليل والنهار. وقد تعرض عدد من العناصر لإصابات متفرقة خلال تنفيذ المهمة. كما أن ثمة تعقيدات أساسية أعاقت عمليات الإطفاء أبرزها أن المستودع ملاصق لمستودعات أخرى مجاورة، لذا انعدمت إمكان الوصول إلى مصدر النار إلا من المدخل الرئيسي. كما أن كمية المواد المخزنة ضخمة جدًا ولا يمكن تحديدها إلا من قبل أصحاب المستودع".



ولفت البيان إلى أن "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أشرف على تنفيذ عمليات الإطفاء وقد شدد على العناصر لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة وعدم تعريض أنفسهم والمواطنين لأي خطر. وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يتابع مسار العمليات بأدق التفاصيل مشيدًا بتضحيات عناصر الدفاع المدني الذين استقدموا من المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة للتمكن من تنفيذ المهمة بالشكل المطلوب. ومن جانبه، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد تابع تفاصيل المهمة بالتواصل مع المدير العام للإطمئنان على سلامة العناصر منوهًا بما يبذلونه من تضحيات جسيمة في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية".



ورأى أن "عودة المواطنين القاطنين في المبنى حيث اندلع الحريق في الطبقات السفلية هي مرهونة بالقرار الذي ستتخذه المراجع المعنية بهذا الشأن".



وختم البيان بالقول: "بعد أن تم التأكد من إنتهاء عمليات التبريد، ستكلف المديرية العامة للدفاع المدني، كما جرت العادة، خبيرًا معتمدًا لديها، لإجراء التحقيقات اللازمة والكشف عن الأسباب التي أدت إلى إندلاع النيران وجلاء الموضوع برمته".



