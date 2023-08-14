تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة... هل ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟

تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة... هل ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟



عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه فيه بجرم سرقة.



وطلبت المديرية العامة ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه، أو لتحديد مكان وجوده، الإتصال بفرع معلومات الشمال على الرقم: 423086-06، للإدلاء بها.



وأشار إلى أن كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى إسمه طي الكتمان وفقًا للقانون.