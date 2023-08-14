الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة... هل ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟

أمن وقضاء
2023-08-14 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة... هل ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة... هل ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟

تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة... هل ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه فيه بجرم سرقة.

وطلبت المديرية العامة ممن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه، أو لتحديد مكان وجوده، الإتصال بفرع معلومات الشمال على الرقم: 423086-06، للإدلاء بها.

وأشار إلى أن كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى إسمه طي الكتمان وفقًا للقانون.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مشتبه به

سرقة

LBCI التالي
توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها القتل والخطف في منطقة التيرو - الشويفات
الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مستودع الأقمشة على طريق المطار وتكليف خبير لإجراء التحقيقات اللازمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:20

توقيف ثمانية مشتبه بهم غداة هجوم مسلح على مرقد شيعي في إيران

LBCI
منوعات
12:41

بطريقة غامضة... العثور على رجل ثلاثيني مقتول في منتجع صحي ومشتبه به يرتدي ثياباً ملطخة بالدماء!

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-11

كانا بصدد سرقة كمية من الحديد والخردة من بلدة ميمس - حاصبيا وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-09

توقيف الرأس المدبّر لأخطر عصابات سرقة الدّراجات الآليّة والسّلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:56

في طرابلس.. أمن الدولة ختم مركز طبي بالشمع الأحمر

LBCI
أمن وقضاء
09:15

توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها القتل والخطف في منطقة التيرو - الشويفات

LBCI
أمن وقضاء
07:03

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مستودع الأقمشة على طريق المطار وتكليف خبير لإجراء التحقيقات اللازمة

LBCI
أمن وقضاء
05:31

القاضية إسكندر تطلب في كتاب إلى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:44

اعترض طريقها إلى المدرسة فخطفها ثم اغتصبها... وهكذا تمكنت المراهقة من إنقاذ نفسها!

LBCI
منوعات
2023-08-13

مشهد يحبس الأنفاس "حرفياً"... شابة تعيش بين أكوام من النفايات في شقة منذ أكثر من عام! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
03:58

مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03631241

LBCI
فنّ
2023-08-11

مايا نعمة تتحوّل إلى دمية باربي حقيقيّة.. تحوّل صادم بالمكياج (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
أخبار دولية
06:33

البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:02

مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية

LBCI
خبر عاجل
05:04

كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم

LBCI
رياضة
14:12

نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف

LBCI
السياحة في لبنان
14:10

أهلا بهالطلة من آثار صور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة

LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
فنّ
03:22

منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)

LBCI
فنّ
04:35

نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟

LBCI
فنّ
14:30

كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)

LBCI
منوعات
15:47

غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!

LBCI
صحف اليوم
00:25

مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"

LBCI
فنّ
04:20

بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More