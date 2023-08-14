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توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها القتل والخطف في منطقة التيرو - الشويفات

توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها القتل والخطف في منطقة التيرو - الشويفات



بتاريخ 14/8/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التيرو - الشويفات المواطن (ج. م.) المطلوب بموجب 39 مذكرة توقيف لارتكابه جرائم: القتل، خطف مواطنين بقوة السلاح مقابل فدية مالية، الإتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها، إطلاق النار في الهواء وباتجاه أشخاص.



وسلم الموقوف وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.