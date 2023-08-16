إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)

إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)

إندلع حريق كبير فجر اليوم في مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا ويرجح أنه ناجم عن إحتكاك كهربائي أو تسرب غاز.



وقد تمكنت فرق الإسعاف صباحًا من السيطرة على الحريق الذي أتى على كامل المطعم.





