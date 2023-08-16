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خططوا لخطفه وسلب سيارته ونقله إلى البقاع... وشعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أفراد العصابة وتلاحق باقي المتورطين
أمن وقضاء
2023-08-16 | 03:46
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خططوا لخطفه وسلب سيارته ونقله إلى البقاع... وشعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أفراد العصابة وتلاحق باقي المتورطين
خططوا لخطفه وسلب سيارته ونقله إلى البقاع... وشعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أفراد العصابة وتلاحق باقي المتورطين
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم على كافة الأراضي اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام عدة أشخاص بالتخطيط لعملية خطف أحد المواطنين، وسلبه سيارته، ونقله إلى منطقة البقاع بغية التفاوض مع ذويه لإطلاق سراحه، لقاء الحصول على فدية مالية كبيرة.
وعلى أثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات إستقصاءاتها وتحرياتها لتحديد هوية المتورطين بالعملية. وبنتيجة المتابعة، توصلت إلى كشف هوياتهم، ومن بينهم: - أ. ق. (مواليد عام 1994، سوري).
وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة بغية العمل على توقيفه قبل مباشرته بتنفيذ عملية الخطف والتحقيق معه.
وبتاريخ 30-07-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه في محلة الكحالة، وبتفتيشه ضبط بحوزته مسدس حربي.
وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة إتفاقه مع آخرين على تنفيذ عملية خطف أحد المواطنين بعد إستدراجه إلى محلة سن الفيل، وذلك عبر إيهامه أنهم يرغبون بشراء سيارته المعروضة للبيع على مواقع التواصل الإجتماعي. ثم يتم خلالها سلب سيارته ونقله إلى منطقة البقاع، والتفاوض من أجل إطلاق سراحه.
وأشار إلى أنه كان سيقوم باستخدام المسدس المضبوط معه في العملية.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خطف
البقاع
شعبة المعلومات
الكحالة
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