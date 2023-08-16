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الجيش: توقيف 460 شخصًا حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تموز 2023

أمن وقضاء
2023-08-16 | 08:42
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الجيش: توقيف 460 شخصًا حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تموز 2023
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الجيش: توقيف 460 شخصًا حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تموز 2023

الجيش: توقيف 460 شخصًا حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تموز 2023

أعلنت قيادة الجيش أن حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تموز 2023 هي: توقيف 460 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية. وشملت المضبوطات 194 سلاحًا حربيًا من مختلف الأنواع، و82 رمانة يدوية، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الإتصال.

وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

توقيف

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