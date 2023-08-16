الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كاراميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خوري استقبل وفدا من منظمة "هيومن رايتس ووتش": القضاء يضع يده على ملف هنيبعل القذافي

أمن وقضاء
2023-08-16 | 12:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خوري استقبل وفدا من منظمة &quot;هيومن رايتس ووتش&quot;: القضاء يضع يده على ملف هنيبعل القذافي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خوري استقبل وفدا من منظمة "هيومن رايتس ووتش": القضاء يضع يده على ملف هنيبعل القذافي

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، في مكتبه، في الوزارة، بعد ظهر اليوم، وفدا من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ضم: المديرة التنفيذية للمنظمة المحامية تيرانا حسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما فقيه، والباحث في شؤون لبنان رمزي قيس، في حضور القاضيين أيمن أحمد وأنجيلا داغر.

وتناول البحث مجمل التحديات، التي يواجهها لبنان في مجال حقوق الإنسان.

بعد اللقاء، تحدث الوزير خوري عن أجواء الاجتماع، فقال: "استقبلت اليوم وفدا من هيومن رايتش ووتش، وتطرق الحديث إلى التحديات التي يواجهها لبنان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما موضوع النزوح السوري وتداعيات هذا النزوح عبر السنوات منذ عام 2011 حتى اليوم. وكذلك، تم التطرق إلى الأزمة الاقتصادية، التي بثقلها طالت الوضع الاقتصادي. وكذلك، تحدثنا عن وضع السجون وبعض الملفات العالقة أمام القضاء، من ضمها ملف انفجار المرفأ".

أضاف: "تم طرح أسئلة عدة، وكذلك إيضاحات متصلة به، وذلك ضمن ما يمكن أن نتحدث عنه إذ سبق أن أعلنا أكثر من مرة أن التحقيقات في الملفات بمعظمها ما زالت ضمن إطار السرية، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها أو معرفة كامل التفاصيل، باستثناء ما يُقرأ في الصحف من تعليقات وردات فعل على كل المواقف".

وسئل: لقد أرسلت المنظمة إليكم وإلى الأمن الداخلي كتابا للاستيضاح عن الوضع الإنساني للموقوف هنيبعل القذافي وأسباب توقيفه. كما تواصل مكتب النائب العام الليبي مع وزارة العدل مطالبا بإخلاء سبيله، وفق الإجراءات المقررة في الشرعة الجزائية اللبنانية لإطلاق سراحه أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء أي سوريا؟ فهل ستسلمونه إلى السلطات الليبية أو إلى سوريا؟ فأجاب: "ما زال القضاء يضع يده على هذا الملف. وبالتالي نحن في انتظار صدور قرارات عن القاضي المعني، لكن المعروف هو ما يشاع ويقال عن هذا الملف، وكل التفاصيل تعود الى القاضي الذي يضع يده على هذا الملف. أما أسباب توقيفه فموجودة في الملف القضائي، الذي لا يزال قيد التحقيق وفي يد القضاء اللبناني، ولا يمكنني استباق أي أمر في هذا الخصوص".

وردا على سؤال عن التقرير الجنائي الذي صدر ومصير هذا الموضوع، أجاب: "انطلقت من المعطيات المتوافرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فهذا أمر لا يمكن لوزير العدل أن يتغاضى عنه أو يتساهل فيه لأنه يتعلق بكل الشعب اللبناني".

وأشار إلى أن "إرسال الكتاب إلى النيابة العامة التمييزية أمر بديهي، بعد أن تم التداول به إعلاميا وبعد صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بنزع السرية عن الاتفاقية التي وقعت مع الفاريز". وقال: "لقد أحلت الكتاب على النيابة العامة التمييزية عملا بالمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والباقي يدخل ضمن مجال عمل النيابة العامة".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

هنري خوري

هيومن رايتس ووتش

النزوح السوري

انفجار المرفأ

هنيبعل القذافي

LBCI التالي
إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)
بعد فراره من مخفر الباروك... شعبة المعلومات كشفت مكانه في رأس الدكوانة وكان سيهرب إلى سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-15

من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-08

بوشيكيان للـLBCI: البطريركية المارونية كان لها الدور الأساسي بالدولة اللبنانية وسنناقش بشكل أساسي ملف النزوح السوري ومواضيع أخرى كالشذوذ الجنسي

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-05

تيمور جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-04

قعقور للـLBCI في ذكرى انفجار المرفأ: نستخدم كل الأدوات البرلمانية لتحقيق العدالة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:42

الجيش: توقيف 460 شخصًا حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تموز 2023

LBCI
أمن وقضاء
08:02

رئيس بعثة اليونيفيل يترأس الاجتماع الثلاثي: للمشاركة في مناقشات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة

LBCI
أمن وقضاء
06:04

مخالفتان كبيرتان في الغازية ضبطتهما مصلحة الإقتصاد في الجنوب قبل حصول كارثة صحية

LBCI
أمن وقضاء
03:46

خططوا لخطفه وسلب سيارته ونقله إلى البقاع... وشعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أفراد العصابة وتلاحق باقي المتورطين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-15

منتخب لبنان لكرة السلة يواجه نظيره ساحل العاج اليوم في لقاء تحضيري لبطولة كأس العالم 2023

LBCI
صحف اليوم
00:02

"حزب الله" يطالب باسيل بحسم موقفه قبل تقاعد قائد الجيش (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
2023-07-14

لقاء ثم إعجاب فاغتصاب جماعي... خلال رحلة سياحية إلى إسبانيا إعتدى عليها 6 شبان!

LBCI
منوعات
2023-08-04

تيكتوكر قتلت حبيب والدتها... علاقة حب وتهديد وشريط جنسي: إليكم القصة الكاملة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـLBCI تلتقي مدرب الولايات المتحدة لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أهلا بهالطلة من الضنية ومغاورها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يتحفظ على عبارة "العودة الطوعية" في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... فماذا في المقررات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بسحر ساحر عشرات النازحين السوريين دخلوا الى لبنان من قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

٣١ نائبا معارضا يقاطعون حوار لودريان في أيلول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المعارضة نحو موقف موحد من الرسالة والقوات اول المعترضين على الطريقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

العد العكسي لاستخراج النفط والغاز بدأ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:03

هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
موضة وجمال
02:46

بالبكيني والنظارات الشمسية... ​جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:23

الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات

LBCI
خبر عاجل
04:42

لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟

LBCI
فنّ
04:09

مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)

LBCI
منوعات
05:54

ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:42

المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More