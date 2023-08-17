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بعد تحقيق الـLBCI عن لبنة غير مطابقة للمواصفات... مراقبو وزارة الإقتصاد في الشمال يتحركون!
أمن وقضاء
2023-08-17 | 03:40
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بعد تحقيق الـLBCI عن لبنة غير مطابقة للمواصفات... مراقبو وزارة الإقتصاد في الشمال يتحركون!
بعد تحقيق الـLBCI عن لبنة غير مطابقة للمواصفات... مراقبو وزارة الإقتصاد في الشمال يتحركون!
بعد تحقيق الـLBCI عن لبنة غير مطابقة للمواصفات وثبوت تحاليل المختبر أنها مخلوطة بالنشا والزيوت النباتية وتحوي على جراثيم، تم ،خذ عينات من معامل ألبان وأجبان في قضاء زغرتا من قبل مراقبي وزارة الإقتصاد في الشمال لإجراء فحوصات، تمهيدًا لإحالة الملف إلى القضاء لإجراء المقتضى.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
LBCI
زغرتا
ألبان وأجبان
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