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إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي وتدخل قوة من الجيش

أمن وقضاء
2023-08-17 | 04:18
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إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي وتدخل قوة من الجيش
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إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي وتدخل قوة من الجيش

إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي وتدخل قوة من الجيش

بتاريخ 16/8/2023، لدى تدخل دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش لمعالجة إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي، تعرضت لإطلاق نار فرد عناصرها على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى من بين مطلقي النار. وقد أوقف 10 مواطنين لتورطهم في الإشكال وإطلاقهم النار على عناصر الجيش.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الخيارة

البقاع الغربي

الجيش

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