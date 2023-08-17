الجيش: توقيف 5 سوريين في بلدة بر الياس - البقاع

الجيش: توقيف 5 سوريين في بلدة بر الياس - البقاع

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 16/8/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس – البقاع 5 سوريين لتجولهم بأوراق ثبوتية مزورة، كما أوقفت المختار (ز.ع) الذي أقدم على تزوير الأوراق لقاء بدل مالي.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.