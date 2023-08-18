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مروّج مخدرات ينشط في منطقة الأوزاعي ومحيطها وقع بالجرم المشهود في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2023-08-18 | 04:00
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مروّج مخدرات ينشط في منطقة الأوزاعي ومحيطها وقع بالجرم المشهود في قبضة شعبة المعلومات
بيان صادر عن قوى الأمن
اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية مروّجي هذه المادة الخطرة والعمل على توقيفهم، كونه توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في منطقة الأوزاعي والمناطق المجاورة.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هوية المروّج وهو المدعو أ. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي مخدرات، ومطلوب للقضاء بموجب ملاحقتين قضائيّتَيْن.
وبتاريخ 15-08-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة. وبتفتيشه، ضبط بحوزته عشرة أكياس نايلون بداخلها مادة الهيرويين، وهاتف خلوي ومبالغ مالية.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة الأوزاعي والمناطق المجاورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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