الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مروّج مخدرات ينشط في منطقة الأوزاعي ومحيطها وقع بالجرم المشهود في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2023-08-18 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مروّج مخدرات ينشط في منطقة الأوزاعي ومحيطها وقع بالجرم المشهود في قبضة شعبة المعلومات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
مروّج مخدرات ينشط في منطقة الأوزاعي ومحيطها وقع بالجرم المشهود في قبضة شعبة المعلومات

بيان صادر عن قوى الأمن

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية مروّجي هذه المادة الخطرة والعمل على توقيفهم، كونه توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في منطقة الأوزاعي والمناطق المجاورة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هوية المروّج وهو المدعو أ. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي مخدرات، ومطلوب للقضاء بموجب ملاحقتين قضائيّتَيْن.

وبتاريخ 15-08-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة. وبتفتيشه، ضبط بحوزته عشرة أكياس نايلون بداخلها مادة الهيرويين، وهاتف خلوي ومبالغ مالية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة الأوزاعي والمناطق المجاورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 



أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

مخدرات

الأوزاعي

شعبة المعلومات

LBCI التالي
سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)
بلدية الكحالة: التحقيق واجب لإحقاق العدالة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-06-12

مطلوب للقضاء بجرم ترويج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-08

الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية من طرابلس بقبضة شعبة المعلومات برفقة مروج مخدرات

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-24

يروج المخدرات في بئر حسن وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه

LBCI
منوعات
06:36

سمحت لكلبها بتناول المخدرات... والنتيجة كارثية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:45

استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:41

قائد الجيش تسلم من رجال الأعمال في زحلة مساهمة مالية لبناء ثكنتين عسكريتين في المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
05:50

حريق كبير في مستودع عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
05:02

سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:49

التحكم المروري: ٤ قتلى و٣ جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين وإصطدام إحداها بعامود كهربائي على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
فنّ
2023-07-28

ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور... نشرت صورة "غير لائقة" لصديقيها! (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-10

ولدت برحمين ومهبلين وعانت الأمرّين في حياتها... سيّدة تُحقق حلمها وتُنجب طفلةً بعد معاناةٍ طويلة! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:29

مخزومي: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف لا يمكن أن يتم قبل إقرار التعديلات على قانون سرية المصارف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

لبنان يحقق فوزًا على منتخب مصر ضمن الأسبوعِ الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
أمن وقضاء
07:45

استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ملفات التربية والكهرباء وغيرِها حضرت في جلسة مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

"لا تشريع من دون رئيس" معادلة المعارضة والتيار.. فهل يرضخ الثنائي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مخاتير في البقاع يجنّسون نازحين سوريين بأوراق ثبوتية مزورة

LBCI
رياضة
13:32

الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وعد بـ٧ مليون دولار شهريا يعيد تشغيل دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
05:41

معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات

LBCI
خبر عاجل
09:01

وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران والرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران

LBCI
خبر عاجل
04:41

مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي

LBCI
منوعات
13:31

بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!

LBCI
منوعات
15:30

فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل! (صورة)

LBCI
منوعات
14:31

سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More