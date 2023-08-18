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سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)

أمن وقضاء
2023-08-18 | 05:02
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سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)
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سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)

حادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس

أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع حادث سير أودى بحياة 5 أشخاص كما ادى الى سقوط 6 جرحى على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس، نتيجة تصادم بين سيارتين وإصطدام إحداها بعامود كهربائي.

 
 
 

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