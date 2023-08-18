سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)

حادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس

أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع حادث سير أودى بحياة 5 أشخاص كما ادى الى سقوط 6 جرحى على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس، نتيجة تصادم بين سيارتين وإصطدام إحداها بعامود كهربائي.



