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حريق كبير في مستودع عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
2023-08-18 | 05:50
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حريق كبير في مستودع عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة
حريق كبير في مستودع عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة
اندلع حريق كبير في مستودع خلف أحد المعارض على طريق الحسبة- صيدا، عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة.
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حريق
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