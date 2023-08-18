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استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2023-08-18 | 07:45
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استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل
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استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل
لا تزال قضية كوع الكحالة تتفاعل. فبعد ١٠ أيام على الحادثة تم استدعاء ٤ من أبناء المنطقة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.
اليكم التفاصيل.
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