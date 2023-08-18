قائد الجيش تسلم من رجال الأعمال في زحلة مساهمة مالية لبناء ثكنتين عسكريتين في المنطقة

إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من رجال الأعمال في قضاء زحلة يرافقهم النائب ميشال ضاهر والوزير السابق سليم وردة.وسلم الوفد العماد عون مساهمة مالية لبناء ثكنتين عسكريتين في منطقة زحلة.وأثنى النائب ضاهر على دور الجيش في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن، مؤكدًا أن دعم تمويل هذين المشروعين يهدف إلى تعزيز وجود الجيش في المنطقة وبخاصة بعد الحوادث الأمنية المتكررة ويعكس محبة أهالي زحلة للجيش وثقتهم به.من جهة أخرى، شكر العماد عون الوفد على دعمه للجيش وعلى تقديمه هذه الهبة، مشيرًا إلى أن أعمال البناء ستنطلق قريبًا.وقد ضمت لائحة المساهمين النائب ميشال ضاهر والوزير السابق سليم وردة، والسادة: إميل رياشي، المهندس أسعد نكد، مرشد بعقليني، جان ربيز، غسان صليبا، فادي سكاف، نقولا أبو فيصل، إيلي مخول، عادل سروجي، المهندس أسعد زغيب، سليم إيماز، جورج نصر، إضافة إلى بلدية زحلة - معلقة وتعنايل.