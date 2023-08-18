أطلق النار على شقيقه فأرداه وأصاب الزوجة في مجدل عنجر

أطلق النار على شقيقه فأرداه وأصاب الزوجة في مجدل عنجر

أطلق المدعو ج.ح النار من سلاح حربي على شقيقه خ.ح فأرداه وأصاب زوجة شقيقه برصاصة في بطنها، في بلدة مجدل عنجر، لأسباب مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



ونقلت المصابة إلى مستشفى البقاع لتلقي العلاج.