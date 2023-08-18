تدابير سير في وسط بيروت على المسالك البحرية من الزيتونة باي حتى البيال

بتاريخ 19-08-2023، سيقام حفل غنائي يحييه الفنان عمرو دياب، وذلك في حديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري - الوسط التجاري، ومن المتوقع حضور حوالي /15000/ شخص.لذلك، وإعتبارًا من الساعة 15:00 وحتى الإنتهاء من التاريخ المذكور، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:- قطع السير عند تقاطع الزيتونة باي أمام "Yacht club"- إقفال التحويلات على الخط البحري على التقاطعات التالية: البورش، ميدغولف، البيال، اللنبي، فوش، وسيتم السماح بالإلتفاف عند تقاطع القاعدة البحرية.وطلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.