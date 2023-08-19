إليكم تفاصيل ما حصل في حي السلم مساء أمس...

ماذا حصل في حي السلم مساء أمس؟

وصلت معلومات الى "حزب الله" عن دخول السوري وسام دلا خلسة الى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير في منطقة السيدة زينب في دمشق ليلة العاشر من محرم، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء.



وبعدما استقر عند أقربائه في منطقة حي السلم، اشتُبه في تحضيره للقيام بعمل إرهابي، فتمت ملاحقته. وعندما علم بانكشاف مكان وجوده، ألقى بنفسه من الطبقة السابعة وجرى نقله إلى مستشفى السان جورج حيث فارق الحياة.

التفاصيل في الفيديو المرفق...