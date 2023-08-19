توقيف مواطن في بلدة الهرمل لارتكابه جرائم مختلفة من بينها إطلاق النار على عنصر في قوى الأمن الداخلي

أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الهرمل المواطن (ع.ن.) لارتكابه جرائم: الخطف مقابل فدية مالية، السلب بقوة السلاح، الإتجار بالمخدرات، سرقة سيارات، إطلاق النار على مراكز للجيش وأشخاص في تواريخ سابقة آخرها في 9/8/2023، بحيث أطلق النار على المؤهل أول (و.ش.) من عديد قوى الأمن الداخلي.



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.