فريال الباشا غادرت مكان إقامتها ولم تعد...

فريال الباشا غادرت مكان إقامتها ولم تعد...



عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- فريال عادل الباشا (مواليد عام 1963، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 18-08-2023 مكان إقامتها الكائن في محلة وطى المصيطبة ولم تعد، علمًا أنها تعاني من أمراض عصبية وإكتئاب.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها الإتصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 790714-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.