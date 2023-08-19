جديد قضية الكحالة

في جديد قضية الكحالة، يواصل الجيش اللبناني تحقيقاته. وبعد مثول ثلاثة من العناصر الحزبية التابعة لحزب الله والمولجة حماية الشاحنة التي انقلبت على كوع الكحالة الجمعة امام استخبارات الجيش، يعقد اجتماع يوم الاثنين بين أهالي الكحالة والمعنيين في البلدية ليتخذ بعده القرار المناسب المفتوح على كل الاحتمالات خصوصاً بعد ان عارض أهالي البلدة والشبان الاربعة الذين تم استدعاؤهم ليل الخميس التوجه الى مركز استخبارات الجيش في بعبدا في الايام الفائتة.