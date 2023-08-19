بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المدعو "م.ب" سقط قتيلا باطلاق نار، بسبب خلاف عائلي، أثناء زفة عرس في أبي سمراء – طرابلس، حضرت الأجهزة الأمنية واوقفت عددا من المتورطين بالاشكال.