توقيف مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات

توقيف مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات

بتاريخ 19/8/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.



كما أوقفت المواطن (ع.أ.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار من أسلحة حربية والمواطن (م.أ.) المطلوب بتهمة الإتجار بالمخدرات.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.