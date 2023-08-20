الجيش: توقيف مواطنَين في بعلبك لتأليفهما عصابة سرقة سيارات وارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 20/ 8/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطنَين (ع.أ.) و(ح.ح.) لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات وتهريبها، وارتكابهما جرائم الخطف لقاء فدية والسلب وتجارة المخدرات وإطلاق النار. وقد ضُبط في حوزتهما سلاح حربي وآلة تُستَعمل في سرقة السيارات".



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.