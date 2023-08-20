غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

قوى الأمن تُعمِّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقود جمال نعيم مزنر (مواليد عام 1990، لبناني) الذي غادر منزله الكائن في محلّة الجناح بتاريخ 15/03/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450897-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.