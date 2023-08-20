الجيش: تسجيل خرقين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه انه بتاريخ 19/ 8/ 2023 اعتبارًا من الساعة 7:10 ولغاية الساعة 10:50، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 370 مترًا.



وتتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.