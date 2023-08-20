الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ممرات ضيقة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: تسجيل خرقين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية

أمن وقضاء
2023-08-20 | 14:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: تسجيل خرقين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: تسجيل خرقين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه انه بتاريخ 19/ 8/ 2023 اعتبارًا من الساعة 7:10 ولغاية الساعة 10:50، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 370 مترًا.

وتتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

تسجيل

خرقين

معاديين

للمياه

الإقليمية

اللبنانية

LBCI التالي
الجيش: توقيف مواطنَين في بعلبك لتأليفهما عصابة سرقة سيارات وارتكابهما جرائم مختلفة
توقيف مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-08-08

خرقان للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

LBCI
امن وقضاء
2023-08-17

الجيش: تسجيل 5 خروق بحرية إسرائيلية في الساعات الـ 24 الماضية

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-10

الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2023-07-06

أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:18

غادر منزله ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
أمن وقضاء
08:58

الجيش: توقيف مواطنَين في بعلبك لتأليفهما عصابة سرقة سيارات وارتكابهما جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-19

توقيف مطلوبين في بلدة بريتال - بعلبك وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-19

بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:00

تتقاضى 250 دولارًا من زوجها شهرياً دون علمه... هكذا تحتال احدى صانعات المحتوى على تيكتوك على زوجها!

LBCI
أخبار لبنان
02:11

وزير البيئة: على الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها

LBCI
خبر عاجل
2023-08-18

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني

LBCI
فنّ
03:19

بين السباحة وركوب الخيل... سلمى حايك تستمتع برحلتها الى المكسيك (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:12

حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار

LBCI
رياضة
14:08

اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ

LBCI
رياضة
13:56

اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

راحوا…وتركوا زبالتن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:10

بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:29

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس

LBCI
منوعات
06:37

اقترب حوت من يختهم فأطلقوا النار عليه! (فيديو)

LBCI
فنّ
11:56

"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)

LBCI
فنّ
11:38

بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!

LBCI
منوعات
06:05

توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
12:58

أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!

LBCI
حال الطقس
01:41

الكتل الحارّة مستمرة بالتأثير على لبنان حتى نهاية آب..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More