ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟

في ملف الملهى الليلي Palms The Legend، وبعدما حددت القاضية غادة عون 15 آب موعدا لإزالة المخالفات والإنشاءات التي تجتاح مجرى نهر الكلب، تقدم يوم الخميس أصحاب المشروع بطلب ردّ القاضية غادة عون عن النظر بالملف وبذلك تحول الملف للقاضي المناوب، للإطلاع عليه وأخذ الإشارة القضائية المناسبة.